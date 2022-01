Regional 26/01/2022 14:58 Deputado solicita ponte na MT-417 que liga as propriedades rurais de Nova Bandeirantes a Apiacás Foto: PEDRO LUIS VELASCO DE BARROS O deputado estadual Valdir Barranco (PT) apresentou a Indicação (nº 35/2022) solicitando que o governo de Mato Grosso firme convênio com a prefeitura municipal de Nova Bandeirantes a fim de propiciar a construção de uma nova ponte na rodovia MT-417 que liga a propriedades rurais do município de Nova Bandeirantes ao município de Apiacás (963 km da capital). O documento foi encaminhado ao Governador Mauro Mendes e ao Secretário de Estado de Infraestrutura (Sinfra), Marcelo de Oliveira e Silva. Conforme Barranco, a ponte que havia no local sofreu desbarrancamento, devido às fortes chuvas e precisa de reparos urgentemente. “Por causa das constantes chuvas na região norte do estado, a ponte não resistiu e sua cabeceira acabou cedendo ao forte volume de água. Isso fez com que as propriedades rurais de Nova Bandeirantes à Apiacás ficassem isoladas. Por isso, a construção da ponte se torna imprescindível, principalmente porque se trata da principal via de acesso dos produtores e produtoras rurais à cidade”, justificou. O parlamentar destacou ainda que, também por causa do alto número de chuvas, os rios e córregos que circundam Nova Bandeirantes subiram acima do nível normal. “Além da ponte, as chuvas fizeram com que os rios que cercam o município transbordassem, atingindo assim, as estradas que dão acesso à cidade, que não têm asfalto e como consequência causaram estragos nessas estradas vicinais, provocando a interdição e o bloqueio de vários trechos de vias que muitos produtores passam quase que diariamente” explicou. Ele também lembrou que as estradas bloqueadas fazem parte de um importante pedaço que liga as comunidades rurais à cidade de Apiácas. “Esperamos que esse grave problema seja solucionado o quanto antes, pois os produtores não podem ficar muito tempo sem irem para a área urbana. O governo tem de firmar essa parceria com a prefeitura para, enfim, resolver, não só o problema da ponte, mas também os bloqueios das estradas”, finalizou o deputado.

