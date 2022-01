Policiais militares do Grupo de Apoio (GAP) prenderam em flagrante três homens e uma mulher pelos crimes de formação de quadrilha e estelionato, na tarde desta terça-feira (25.01), em Cuiabá. Os suspeitos haviam recentemente aplicado um golpe de uma falsa venda de uma caminhonete, por meio de um site da internet, no valor de R$ 85 mil.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta de 16h, a equipe do GAP foi informada pelo setor de inteligência do 3º BPM, sobre a quadrilha, que teria efetuado um golpe de grande valor, em um site de vendas, durante a tarde. Ainda segundo a denúncia, os suspeitos estariam reunidos no bairro Residencial Nova Canaã.

Os policiais se deslocaram até a região e identificaram os suspeitos, que tentaram destruir seus aparelhos celulares no momento da abordagem. Questionados sobre a denúncia de estelionato, disseram que haviam acabado de subtrair o valor de R$ 85.000,00, por meio de uma venda falsa de uma caminhonete Hillux. Segundo a quadrilha, a vítima do golpe seria uma mulher da cidade de Castanheira.

Durante revista pessoal, os policiais encontraram três cartões bancários em nome de um dos suspeitos, que afirmou utilizar as contas para a movimentação das quantias adquiridas. No histórico do aplicativo bancário, a equipe policial identificou que o suspeito efetuou diversas transações via pix para sua esposa, como forma de dispersar o dinheiro do golpe. Todo o valor foi transferido para uma única conta do suspeito durante a abordagem, para o registro da ocorrência.

Ainda no local do flagrante, a equipe do GAP identificou três veículos novos que possivelmente teriam sido adquiridos com o dinheiro dos golpes. Diante dos fatos, os quatro suspeitos e os carros foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Cuiabá.