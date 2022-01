Regional 27/01/2022 06:28 Thiago Andrade e Cristian Miranda, g1 MT e TV Centro América DECRETO: Lucas do Rio Verde recorre ao uso das forças de segurança na fiscalização após aumento dos casos de Covid Prefeitura vai recorrer ao uso das forças de segurança na fiscalização do cumprimento das medidas de biossegurança. Foto: Cristian Miranda/TV Centro América Devido ao aumento do número de casos confirmados de Covid-19, o município de Lucas do Rio Verde, decretou situação de emergência. As forças de segurança que atuam na cidade serão responsáveis pela fiscalização do cumprimento das medidas de biossegurança. Além disso, todas as unidades de saúde foram liberadas para atendimentos de pessoas com sintomas gripais. Segundo a prefeitura, o foco será no cumprimento das medidas de prevenção como o uso de máscaras e distanciamento social. Neste primeiro momento, os agentes das forças de segurança vão ajudar na fiscalização. Porém, ainda não haverá aplicação de multas a quem descumprir as medidas de biossegurança. Segundo a Prefeitura de Lucas do Rio Verde, a medida foi tomada considerando também o aumento significativo dos casos de influenza no município. Conforme o decreto, a situação de emergência autoriza a adoção de todas as medidas administrativas necessárias ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional e internacional. No município foram registrados quase 400 casos confirmados de Covid-19 nas últimas 24 horas.

