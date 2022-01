Regional 27/01/2022 09:19 Reporter MT Lucas do Rio Verde: Cliente reage a assalto, toma arma e bota bandido para correr; Veja o vídeo Ação do bandido foi flagrada por câmera de segurança. Ele conseguiu fugir e ainda não foi encontrado. Câmeras de segurança de uma conveniência flagraram o momento em que um cliente reagiu à abordagem de um assaltante, no final da tarde de quarta-feira (26), em Lucas do Rio Verde (354 km de Cuiabá). O homem consegue tomar a arma do bandido, parte para cima e bota o criminoso para correr. Nas imagens, é possível ver toda a ação. Era por volta das 18h20, quando o assaltante chegou na conveniência, com um pano branco na cabeça. Imagens mostram que dentro da loja estavam várias crianças e do lado de fora estava um homem sentado em uma das cadeiras. Um dos clientes, que está saindo da loja com uma criança, é abordado pelo criminoso. Ele reage, dá um tapa na mão do bandido, e consegue pegar a arma. Neste momento, o criminoso tenta correr, acaba tropeçando em uma lata de lixo e cai, derrubando mesas e cadeira. O assaltante se levanta, cai novamente na rua, mas consegue atravessar a avenida e fugir. A Polícia Militar foi acionada e fez buscas na região, mas o criminoso ainda não foi encontrado. Os militares continuam procurando. Ninguém se feriu na ação criminosa.

