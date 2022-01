Regional 27/01/2022 13:45 Djeferson Kronbauer - Power Mix Carreta carregada de cerveja tomba na BR-163 em Nova Mutum Foto: Reprodução Uma carreta Scania, de cor Azul, placas de Sinop/MT, carregada de cerveja tombou na tarde desta quarta-feira (26), por volta das 14h45, no Km 619 da BR-163, em Nova Mutum/MT. Segundo informações preliminares, havia um acidente envolvendo três veículos de carga na pista e uma fila começava a se formar, o motorista seguia sentido norte, quando ao notar que não conseguiria frear a tempo, e para evitar colidir com a traseira de outro veículo, optou por sair da pista, o que ocasionou no tombamento da carreta. A equipe de resgate esteve no local, mas o condutor da carreta havia sido encaminhado à base de atendimento, porém acabou parando na Cantina da Uva, onde foi atendido. O motorista se queixava de algumas dores, mas optou por não ser encaminhado a uma unidade de saúde e assinou o termo de recusa de encaminhamento médico.

