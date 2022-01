A Concessionária de administra a BR-163 (Rota do Oeste), foi acionada às 14h20 da tarde desta quarta-feira (26), para o atendimento de uma ocorrência no km 623 da rodovia federal, entre Lucas do Rio Verde e Nova Mutum, envolvendo três veículos de carga: uma carreta Volvo FH 540 branca, placa de Francisco Beltrão/PR; uma carreta Iveco Stralis branca, placa de Nova Mutum/MT; e um caminhão MB Atego vermelho, placa Brasil.

Não há informações sobre vítimas fatais. As equipes da concessionária e da Polícia Rodoviária Federal estão no local, com prioridade ao atendimento de possíveis vítimas e o ordenamento do tráfego, que ficou paralisado dos dois lados até o fechamento desta matéria, às 17h30.