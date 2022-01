Regional 28/01/2022 06:17 Covid-19: com média de 1,5 mil atendimentos diários, secretária de Sinop alerta população Sinop está registrando a média de 1,5 mil atendimentos diários entre as oito unidades de saúde destinadas a sintomas gripais no município. O número preocupa e ascende um alerta. Isto porque, em todas as unidades, as equipes de trabalho foram reforçadas, no entanto, a procura continua aumentando. “Estamos recebendo uma demanda bem acima do normal. As unidades estão bem lotadas. Todos os dias, estamos tendo uma média, nas unidades 24 horas, de 300 atendimentos por dia e, nas unidades 12 horas, de 100 a 120 atendimentos dia”, destacou a secretária de Saúde, Daniela Galhardo. Entre o dia 1º até terça-feira (25), foram pouco mais 1,2 mil novos casos de Covid-19 confirmados no município. Devido a isto, a secretária de Saúde destaca a necessidade da população em manter os cuidados básicos como uso da máscara, cuidados de higiene e evitar as aglomerações, de modo a diminuir a transmissão e, consequentemente, a superlotação nas unidades tanto da rede pública quanto privada. “Precisamos que as pessoas tenham consciência, porque, quanto maior número de contaminados, maior o número de atendimentos nas unidades, é quando superlota, é quando tem demora no atendimento. Por mais que a gente reforce o nosso quadro de servidor, chega um momento que superlota. Está acontecendo em nível de Brasil, não é Mato Grosso, não é só Sinop, e não é só na rede pública, é na rede particular também”, pontuou. Além dos casos de Covid-19, a alta demanda de atendimentos está relacionada, também, à Influenza, cujo surto começou em meados de dezembro. A doença, conhecida popularmente como gripe, tem sintomas semelhantes ao do novo Coronavírus. Desta doença, já são mais de 1,7 mil notificações e pelo menos 643 confirmações. GRAVIDADE DOS CASOS DA COVID-19 Apesar da grande procura, a secretária destaca que a maioria dos casos são leves à moderados, reflexo principalmente da vacinação. “A maioria dos casos são leves, digamos que de 90 a 95% dos registros. São pessoas que tomaram a primeira e a segunda dose e estão contraindo a doença, mas, estão tendo sintomas mais leves. Dessa vez, a doença está sendo menos letal”, pontuou. VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 A vacinação contra Covid-19 alcançou, na semana passada, um novo público: crianças com idades entre 5 a 11 anos. Em Sinop, o público estimado para esse grupo é de 15,6 mil. Até então, apenas a população com 12 anos ou mais estava sendo vacinada. O público estimado, na ocasião, era de 127,9 mil pessoas. Deste total, o município já ultrapassou o estimado em primeira dose (alcançando 129,4 mil pessoas) e atingiu 109,8 mil pessoas (com a 2ª ou dose única). Já quanto as doses de reforço, apenas 16,8 mil procuraram alguma unidade de saúde. De segunda à sexta-feira, a vacinação pode ser agendada pelo site da Prefeitura de Sinop (clique aqui). Já aos sábados, a Secretaria de Saúde realiza ações especiais de atendimento livre demanda. BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO COVID-19 O cenário da Covid-19 em Sinop pode ser acompanhado, de segunda à sexta-feira, pelo boletim epidemiológico elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde. O documento é de acesso público e fica disponível no site: https://www.sinop.mt.gov.br/Covid-19

Voltar + Regional