Regional 28/01/2022 06:47 G1 MT Suspeito de matar e decapitar jovem de 19 anos em Lucas do Rio Verde é preso A cabeça do jovem foi encontrada em um saco e o corpo jogado em um rio da cidade. A polícia prendeu nessa quarta-feira (26) o principal suspeito de matar e decapitar um jovem de 19 anos, nessa terça em Lucas do Rio Verde, a 360 km de Cuiabá. A cabeça do jovem foi encontrada em um saco e o corpo jogado em um rio da cidade. Segundo a polícia, o crime foi motivado por uma disputa entre facções criminosas que atuam no município. O delegado Marcello Henrique Maidame destacou que o crime é inadmissível e com uma brutalidade nunca vista antes na cidade. "Cometeram o crime com um ar de terrorismo, a facção passou dos limites. Querendo implantar o terror em Lucas do Rio Verde, eles jogaram a cabeça em via pública", disse o delegado. A cabeça de Gediano Aparecido da Silva foi arrancada e jogada em um saco de lixo, na Avenida Goiás, nessa terça-feira (25). O corpo foi encontrado no Rio Piranhas, em Lucas do Rio Verde, um dia depois. O jovem estava trabalhando na zona rural do município, segundo a Polícia Civil. Após o trabalho, Gediano disse à família que iria vender um celular para pagar uma dívida, mas não retornou. Para prender o suspeito, a Delegacia de Lucas do Rio Verde conseguiu apurar o modelo e características do veículo utilizado para cometer o crime. Também o principal envolvido no homicídio, de 21 anos. Com ele foram encontrados o carro usado no crime e uma arma, segundo a polícia. No veículo foram encontrados vestígios de sangue humano e passará por perícia da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec). O suspeito foi autuado pelo homicídio qualificado. Ele também foi identificado como sendo autor de um segundo crime, uma tentativa de homicídio ocorrida no dia 24 de janeiro, contra um adolescente, no bairro Rio Verde.

Voltar + Regional