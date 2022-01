Regional 29/01/2022 05:53 Sinop restringe teste covid apenas para casos graves Com a atual mudança que cenário nacional da saúde vem apresentando devido ao aumento dos casos e o número de pessoas positivadas para Covid-19, a Secretaria de Saúde de Sinop se viu obrigada a restringir o uso dos testes para identificação da Covid-19, limitando seu uso à pacientes que apresentem quadros de moderados à graves e que necessitam de internação. A medida leva em consideração a dificuldade de aquisição e distribuição dos insumos por parte dos fornecedores em todo o Brasil. “O município de Sinop tomou atitude de restringir os testes, até por orientação do Ministério da Saúde, devido à falta em nível nacional. Não acabaram os testes de Sinop, porém, nós restringimos seu uso, direcionando, somente, para àqueles pacientes que serão atendidos pelas unidades de sintomas gripais e que necessitarem de uma transferência para UPA ou de uma transferência [da UPA] para algum hospital regional”, explicou a secretária de Saúde, Daniela Galhardo. A secretária destaca, também, que o Executivo fez a aquisição dos insumos no final do ano passado, no entanto ainda aguarda a entrega, cuja previsão é de ocorrer em lotes. “Fizemos a compra no final do ano e, na ocasião, tínhamos uma grande quantidade, em torno de 15 mil testes. Hoje, estamos com uma quantidade de 2 mil, por isso restringimos. Compramos, porém, a previsão de entrega é para semana que vem, mas em pequenas quantidades”, pontuou. A limitação na testagem não altera a rotina de funcionamento nas unidades destinadas a sintomas gripais. Conforme Daniela, os atendimentos seguirão os protocolos ministeriais e, os munícipes que apresentarem os sintomas serão acolhidos pelos médicos, passarão por consultas e receberão as recomendações para tratamento. Atualmente, oito unidades de saúde estão destinadas para atender a população sinopense que apresentar sintomas gripais. A policlínica Menino Jesus, a unidade Covid Primaveras e a Unidade Básica de Saúde (UBS) Maria Vindilina II funcionam 24 horas. Já as UBS’s Primaveras, Palmeiras, Ibirapuera, Sebastião de Matos e Violetas atendem de segunda à sexta-feira, das 7h às 19h. APOIO DA POPULAÇÃO

Sinop está registrando a média de 1,5 mil atendimentos diários entre às oito unidades de saúde destinadas aos sintomas gripais. Devido à grande procura, a secretária reforça a necessidade do apoio da população em manter os cuidados básicos como uso da máscara, cuidados de higiene e evitar as aglomerações, de modo a diminuir a transmissão e, consequentemente, a superlotação nas unidades tanto da rede pública quanto privada.

Voltar + Regional