Um casal de idosos, de 63 e 57 anos, foi rendido por assaltantes em um sítio na comunidade Santos Reis, na noite de ontem sexta-feira (28), em Colíder. Os dois bandidos já haviam estado na propriedade antes, pedindo água, sondando o casal para praticar o roubo mais tarde.

As vítimas foram agredidas e obrigadas a deitar no chão. Apenas um dos assaltantes estava armado. Eles roubaram R$ 300,00 em dinheiro, um celular e equipamentos como um motor de popa, motosserra, furadeira, entre outros. Lotaram a caminhonete da vítima e fugiram com o veículo, que posteriormente foi localizado abandonado.

A Polícia Militar foi acionada e realizou diversas rondas mas não conseguiu localizar os assaltantes.