Regional 29/01/2022 20:20 Só Notícias/Editoria com Kelvin Ramirez (fotos: Só Notícias Acidente com carretas e carro entre Sinop e Itaúba deixa um morto; BR-163 bloqueda A colisão ocorreu por volta das 15:30h, envolveu as carretas Scania branca, placas de Lucas do Rio Verde e outra, cuja marca não foi confirmada, e um Fiat Strada marrom, a 40km de Sinop sentido Itaúba. Um carreteiro morreu carbonizado e sua identidade ainda será confirmada. O motorista da Scania, uma mulher e uma criança tiveram ferimentos, foram socorridos por uma ambulância e levados ao Hospital em Itaúba. A princípio, não correm risco de morte. Com o impacto, a carreta que transportava sementes pegou fogo, ficou completamente destruída e o motorista foi carbonizado. A outra carreta também ficou na rodovia, que está interditada nos dois sentidos com mais de 6 km de congestionamento. Alguns poucos carros conseguem passar, usando estrada às margens de fazenda, e entrando na rodovia Sinop. O cavalo mecânico Scania se desprendeu, tombou e parou fora da pista. O Fiat Strada teve danos na lateral esquerda saiu da rodovia e o motorista não teve ferimentos. A causa começa a ser apurada e uma das hipóteses seria invasão de pista. A Scania e o Strada trafegavam sentido Sinop e a carreta que pegou fogo andava em direção a Itaúba. Uma parte da carga de sementes foi destruída pelo fogo e outra se esparramou na pista. Um vagão da Scania ficou parcialmente destruído pelas chamas. A Polícia Rodoviária Federal controla o tráfego. Os bombeiros trabalharam aproximadamente uma hora para apagar as chamas na carreta. Peritos da Politec iniciaram os procedimentos e o corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal em Sinop para ser identificado.

Voltar + Regional