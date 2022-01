A Prefeitura Municipal de Apiacás por meio da Secretaria de Educação deu início nesse mês de janeiro na reforma do telhado da Escola Infantil Construindo o Saber. A obra beneficiará cerca de 421 crianças que estudam na Escola que fica localizada no Bairro União, essa obra trará mais conforto e segurança para os alunos e educadores com uma cobertura moderna e de qualidade.

De acordo com o prefeito Júlio César, o objetivo da reforma é promover melhores condições para a escola, garantindo mais segurança aos alunos, professores e demais profissionais da educação. “Nosso objetivo é que quando as aulas retornem, nossos alunos e os profissionais da educação possam contar com um ambiente agradável e com condições estruturais para que as aulas ocorram normalmente”, afirmou prefeito.

Já o secretário de educação Fábio Germano, diz que essa obra que está sendo realizada é de suma importância. “ Hoje estamos com essa grande obra, que é a troca do telhado da Escola Infantil, a estrutura que está sendo colocada é moderna com telhas isotérmicas, que irá ajudar a conter o calor e os barulhos. Quero agradecer o prefeito Júlio pela preocupação que ele tem com os alunos e profissionais da educação e agradecer a nossa Câmara de Vereadores por ter votado o projeto liberando o recurso para que essa obra pudesse estar hoje sendo realizada”, diz o secretário.