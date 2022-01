Regional 30/01/2022 09:08 Djeferson Kronbauer I Power Mix Vitima de furto amarra suspeito em poste e chama PM em Nova Mutum Foto: Divulgação A vítima de um furto localizou e prendeu o suspeito em uma placa de pare na tarde deste sábado (29), por volta das 13h00, na Rua das Sete Copas, em Nova Mutum/MT. O suspeito, um homem de 29 anos, é acusado de furtar um veículo Fiat Strada, de cor verde e ferramentas que estavam na carroceria, o fato ocorreu em uma residência na Rua das Copaíbas, no distrito de ranchão, em Nova Mutum/MT.

Segundo informação, por volta das 05h00 da manhã a vítima ao acordar, verificou que o portão de sua residência estava aberto, e seu veículo, um Fiat Strada, de cor verde contendo ferramentas de trabalho, não se encontrava no local. A vítima foi até o alojamento de seus funcionários, que fica em frente a sua residência, e foi informado por um dos colaboradores, que durante a noite viu o suspeito aos fundos do alojamento fazendo uso de entorpecente, e que ele não se encontrava no local. Diante dos fatos a vítima e o funcionário se deslocaram até o município de Nova Mutum para localizar o suspeito. Ao chegar no pedágio da MT-235, perguntaram se havia passado algum veículo com as características, e foram informados que por volta das 02h10, o carro havia passado rapidamente pela cancela sentido Nova Mutum, sem pagar. Após andar pelas ruas do município procurando o veículo, ele foi localizado estacionado no cruzamento da Rua dos Mamoeiros com a Rua das Sete Copas, porém estava sem as ferramentas e sem o estepe, o interior do carro estava todo molhado, e sem a chave de ignição. Diante dos fatos a vítima passou pelas borracharias nas proximidades para localizar o estepe, onde foi informada por um borracheiro que o suspeito estava tentando vender o estepe para abastecer o carro, e que ele havia deixado o estepe na borracharia dizendo que depois retornaria para pegar. No momento em que a vítima retornava para o veículo, o suspeito apareceu no local. A vítima e seu funcionário conseguiram conter o suspeito e amarraram ele em uma placa, até a chegada da Polícia.

Assim que a PM chegou no local encaminhou o suspeito e a vítima a Delegacia Judiciária Civil, para as devidas providências. As ferramentas furtadas foram: uma Furadeira Dewalt, uma Parafusadeira Dewalt, uma Lixadeira Dewalt, uma Máquina de Solda ESAB e uma Furadeira Bosch, até o momento não foram localizadas. A Polícia Civil passa a investigar o caso.

