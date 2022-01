Regional 30/01/2022 17:12 G1MT Polícia encerra festa com mais de 500 pessoas após denúncia de som alto em Cuiabá No local, um grupo de pessoas arremessou várias pedras e garrafas contra os policiais. — Foto: Polícia Militar/MT A Polícia Militar encerrou uma festa com mais de 500 pessoas aglomeradas, no Bairro Jardim Passaredo, em Cuiabá, na madrugada deste domingo (30), após uma denúncia de som alto na região. No local, um grupo de pessoas arremessou várias pedras e garrafas contra os policiais. De acordo com a polícia, os participantes faziam o uso de bebidas e drogas no local. Além disso, o volume do som estava acima do permitido. A PM disse que a equipe tentou orientar um grupo de pessoas, no entanto, iniciou-se um tumulto generalizado e várias pessoas passaram a jogar pedras e garrafas contra os militares. Segundo a polícia, foi necessário o uso de gás lacrimogênio e tiros com balas de borracha para controlar a multidão. Devido à confusão, a maioria dos participantes se dispersaram e não foi possível realizar a detenção de nenhuma pessoa.

