Regional 30/01/2022 19:03 Só Notícias/Kelvin Ramirez (foto: Só Notícias/arquivo) Homem é preso se masturbando em ônibus em Terra Nova do Norte O suspeito, de 38 anos, foi preso ontem à noite, após ser flagrado se masturbando e fazendo gestos obscenos no interior de um ônibus, em Terra Nova do Norte (160 km de Sinop). De acordo com o boletim de ocorrência, uma vítima revelou que estava no acento próximo do homem, quando ele começou a se masturbar e fazer os gestos obscenos. Imediatamente, a mulher foi até a cabine do motorista, que solicitou um apoio policial. Ele foi algemado e encaminhado à delegacia de Polícia Civil.

