Regional 31/01/2022 09:40 Colider: Mulher é morta a tiros pelo marido na frente do filho de 9 anos Roseli Dias Alcântara, de 48 anos, morreu ainda no local. Autor do crime fugiu e ainda não foi encontrado. Roseli Dias Alcântara, de 48 anos, foi morta a tiros pelo marido, José de Jesus Florêncio, depois de uma discussão no bar da família, na comunidade Sol Nascente, em Colíder . O homem fugiu após o crime. O fato foi presenciado pelo filho dela, de apenas 9 anos. A criança pediu por socorro logo após o homem fugir em um veículo Fiat Strada. Quando os bombeiros e policiais chegaram ao local, a mulher estava caída no chão, ensanguentada e já sem vida. O carro do suspeito foi localizado avariado nas proximidades da comunidade Marco de Cimento. Ele está sendo procurado pela polícia. Com informações Nortão Online

