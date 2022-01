Regional 31/01/2022 14:45 VIA BRASIL: Concessionária de trecho da MT-100 consegue financiamento de R$ 200 milhões com BNDES Projeto irá recuperar o asfalto, duplicar as pistas e melhorar a trafegabilidade de mais de 90 quilômetros da rodovia - Foto por: Tchélo Figueiredo Secom-MT Em uma operação inédita no país, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento de R$ 200 milhões para a Via Brasil MT-100 Concessionária de Rodovias S/A, que assumiu a concessão de um trecho de 91,5 quilômetros da MT-100, entre Alto Taquari e Alto Araguaia. Conforme o CEO da Via Brasil, João Couri, a segurança fiscal, jurídica e econômica proporcionadas pelo Governo de Mato Grosso ao setor empresarial foram fundamentais para o projeto e para que a operação pudesse ser efetivada. “Este é o primeiro investimento dessa natureza em Mato Grosso na modalidade project finance non recourse, o que atesta a crença da Via Brasil no projeto e no Estado, abrindo a porta para outros empreendimentos locais junto ao BNDES, o que pode ser vital para viabilizá-los neste momento em que o Banco busca adequar seu investimento em projetos de menor porte, tão essenciais para o desenvolvimento do Brasil quanto os grandes”, destacou Couri. O projeto prevê a recuperação total do asfalto da rodovia, a duplicação de pistas, a construção de terceiras faixas, vias marginais e acostamentos, além da implantação de serviços de atendimento ao usuário (SAU), com guinchos e ambulâncias. No total, a Via Brasil vai investir cerca de R$ 300 milhões nos primeiros sete anos de concessão, firmada em 2018. A concessionária é responsável por outros dois trechos de rodovias no Estado: das MTs 320/208, na Região Norte, e da MT-246, no Médio Norte. (Com informações do BNDES) Confira mais informações sobre o financiamento do BNDES à Via Brasil AQUI.

