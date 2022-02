Regional 01/02/2022 06:29 Show de Notícias Juara Homem foi brutalmente assassinado a tiros, facada e paulada em Juara A Polícia Civil vai investigar o caso e o corpo vai passar por autopsia pelo médico legista José Carlos Braga Neto. Foto: Reprodução O trabalhador Leocir Paulo Kaminski, 36 anos, vulgo Pinguinha ou Gauchinho, foi assassinado a tiros, facada e paulada na cabeça, nesse domingo, dia 30 de janeiro, após uma discussão e brigaem uma fazenda localizada na região de Itapiuna, interior de Juara. De acordo com informações da Polícia Militar, Leocir trabalhava na Fazenda Santa Rita, distante cerca de 130 km, da sede do município e, devido à distância, a informação sobre a ocorrência foi passada para a Polícia Judiciária Civil, que se deslocou até o local e liberou o corpo para ser trazido para Juara, pela Funerária Bom Jesus. Pessoas ligadas à família informaram ao Show de Notícias, que Leocir era muito trabalhador e desempenhava a função de operador de motosserra em derrubadas em fazendas. Conforme as primeiras informações, como não trabalhou no domingo, Paulo pediu para outro homem ir até um bar próximo comprar bebida alcoólica para ele. O proprietário do bar teria enviado pinga, cerveja e alguns salgados para o trabalhador e depois ficou sabendo, através de um vizinho da fazenda Santa Rita, que havia ocorrido o assassinato no local e o suposto autor do crime foragiu do local. As informações constantes no Boletim de Ocorrências, são de que Leocir Paulo e o outro homem, conhecido apenas como Romeu, vulgo Paraense, entraram em discussão, a vítima teria sacado de uma arma, uma pistola 380, colocou sobre a mesa e disse que iria matar alguém e que um deles iria morrer. Em seguida atirou próximo ao ouvido de uma das testemunhas, mas não acertou o alvo. Romeu teria se apossado de uma espingarda cano longo e desferiu uma coronhada na cabeça de Paulo, depois ainda lhe deu um “pranchaço” de facão em suas costas. Na sequência, Romeu arrastou a vítima para fora, e, usando a própria arma da vítima, uma pistola calibre 380, efetuou um disparado contra a cabeça dele. Após alvejar Paulo, o autor do disparo afastou-se do local, voltando cerca de duas horas depois, e, como a vítima ainda apresentava sinais de vida, pisou em seu pescoço e depois desferiu várias pauladas em sua cabeça para terminar de matar. Logo depois, percebendo que a vítima ainda estava viva, desferiu vários golpes de faca em seu corpo, terminando de mata-lo. A Polícia Civil vai investigar o caso e o corpo será periciado pelo médico legista José Carlos Braga Neto. Assim que for liberado pelo médico legista, o corpo de Paulo será transladado para Porto dos Gaúchos, onde será velado e sepultado pela família, que mora naquela cidade.

