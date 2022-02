Regional 01/02/2022 07:52 Só Notícias Bombeiros capturam anta com ferimentos nas proximidades de rodovia em Sinop Foto: Divulgação Os militares do Corpo de Bombeiros capturaram, esta manhã, uma anta em uma lavoura de soja ao lado da MT-222 — que dá acesso ao aeroporto presidente João Batista Figueiredo — em frente ao bairro Portinari. Ainda conforme dados dos bombeiros, o animal é uma fêmea já de porte adulto e andava em círculos, sinais de alguma perturbação neurológica ou dificuldade visual. Para preservar a vida do animal e evitar acidentes de trânsito, foi capturado e com auxílio de caminhão munk, içado e levado ao Hospital Veterinário da Universidade Federal de Mato Grosso para passar por avaliação. Ela apresentava alguns cortes na parte traseira que podem ter sido causados num ataque de cachorros.

