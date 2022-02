Regional 01/02/2022 08:02 ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS: Cidade de Mato Grosso exige passaporte da vacina para crianças Foto: Divulgação O prefeito de Rondonópolis, José Carlos do pátio (SD), anunciou na segunda-feira (31) uma nova restrição: as crianças devem apresentar o comprovante de vacinação contra a covid para poder frequentar as escolas públicas e privadas do município. A decisão foi tomada pelo Comitê de Gestão de Crise. Isso porque a procura para a vacinação de crianças de 5 a 11 anos tem sido baixa e não chegou a nem 10% do público-alvo. Além da cobrança do passaporte da vacina, o prefeito também informou que o próximo passo é oferecer a vacinação nas escolas para aumentar o índice de imunização das crianças. Também foi determinado que a equipe da vigilância em zoonoses faça a desinfecção das escolas do município a cada 10 dias, bem como disponibilize máscaras para os alunos da rede municipal. Por causa do aumento expressivo nos casos de covid-19 em janeiro, o gestor também cancelou as festas de Carnaval privadas e públicas e decretou toque de recolher da meia-noite às 5 horas. Para os jogos de futebol, deverá ser respeitada a capacidade de 50% do estádio, assim como a cobrança do passaporte da vacina. (Com informações da assessoria)

