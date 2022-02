Regional 01/02/2022 10:16 Colider: Polícia Militar prende quadrilha após roubo em residência de PM Policiais militares prenderam três homens por roubo e formação de quadrilha, na noite deste domingo (30.01), em Colíder. A vítima foi rendida pelos suspeitos enquanto recebia uma entrega de um restaurante e teve alguns objetos subtraídos, que foram recuperados. Por volta de 20h55, a equipe foi acionada via 190 sobre uma situação de roubo a uma residência, no bairro Jardim Everest. No local, os policiais encontraram a vítima, um policial militar, ensanguentada e ferida com lesões provenientes de coronhadas na cabeça. A vítima informou que estava recebendo uma entrega e foi rendida pelos suspeitos, que anunciaram o roubo. Ao entrarem na casa, começaram a recolher objetos de valor e ao identificarem que a vítima era um policial, atiraram em sua direção. Imediatamente, o policial pegou sua arma, e revidou a agressão, com os suspeitos fugindo do local. Em diligências, a equipe encontrou um dos suspeitos caído em uma região de mata, sem sinais vitais. Ainda durante o atendimento da ocorrência, um celular esquecido pelos suspeitos tocou por várias vezes e foi atendido por um dos policiais, que descobriram mais um criminoso envolvido no roubo, o homem iria buscar os suspeitos após o assalto. Se passando pelos suspeitos, a equipe policial informou uma localização e efetuou a prisão do suspeito em flagrante. O celular deste suspeito também recebeu várias chamadas e foi atendida pelos policiais, que descobriram a localização dos outros dois homens foragidos, que haviam fugido da residência após o assalto, e que foram presos em flagrante. Diante dos fatos, os três criminosos foram levados para a Delegacia de Colíder para o registro da ocorrência e demais providências cabíveis. Alguns objetos levados da residência, sendo uma corrente de ouro e um celular de última geração, foram recuperados e entregues de volta para a vítima.

Voltar + Regional