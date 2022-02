Emanuely Sousa, de 22 anos, seria a mulher que filma e ajuda na execução de Gediano Silva, de 19 anos, que aconteceu na noite do último dia 25

Emanuely de Sousa, 22 anos, está sendo apontada como uma das autoras do assassinato brutal do jovem Gediano Aparecido da Silva, 19 anos, que teve a cabeça arrancada, em Lucas do Rio Verde (354 km de Cuiabá), no final do mês passado. A motivação do crime estaria relacionada ao tráfico de drogas.

Na noite do dia 25, a cabeça do jovem foi encontrada dentro de um saco de lixo ao lado de um contêiner no bairro Veneza. No dia seguinte, o corpo dele foi achado com as mãos e pés amarrados dentro do Rio Piranhas. A execução de Gediano foi filmada por uma mulher, que durante a gravação, chega a mostrar parte de seu braço cheio de tatuagens e usando um relógio importado.

Essa mulher seria Emanuely, suposta integrante de uma facção criminosa. Além de filmar, ela aparece golpeando a vítima com uma faca no pescoço. Na gravação, ela ainda ordena que os comparsas arranquem a cabeça de Gediano com faca e não usem armas de fogo para evitar barulho.

Nas redes sociais, a jovem ostenta pedaços grandes de maconha, dinheiro e joias. De acordo com o delegado Marcello Henrique Maidame, um dos envolvidos no assassinato já foi preso, mas as buscas continuam para capturar a acusada e mais dois comparsas, que estão foragidos.

"Nós já prendemos um dos participantes desse homicídio, mas já identificamos outros três envolvidos. Estamos na fase de captura. Essa mulher já foi identificada e está foragida", explicou em entrevista ao programa Olho Vivo na Cidade da TV Cidade Verde.

O que se sabe até agora é que Gediano foi morto por ter comprado entorpecente de outra pessoa, fora da organização criminosa. Buscas estão sendo realizadas pelos assassinos.