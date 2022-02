Regional 02/02/2022 04:52 Governo Federal leiloa imóveis em Cuiabá e Alto Garças Ativos estão avaliados entre R$ 328 mil e R$ 3,7 milhões; licitações ocorrem em fevereiro e março Foto: Divulgação O governo federal, colocou à venda três terrenos em Mato Grosso, avaliados entre R$ 328 mil e R$ 3,7 milhões. O terreno mais valioso está localizado em Cuiabá, na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza. Ele pode ser arrematado por R$ 3,7 milhões no dia 10 de fevereiro. Os outros dois terrenos ficam em Alto Garças, na Avenida 7 de Setembro. Os valores de avaliação são de R$ 328 mil e R$ 1,3 milhão e a concorrência púbica será realizada no dia 11 de março. As sessões públicas são realizadas, sempre, às 15 horas. De acordo com a superintendente de Patrimônio da União do Ministério da Economia em Mato Grosso, Lucimara Tavares, os recursos vão direto para o Tesouro Nacional. “A política de alienação desse patrimônio atende o objetivo da Secretaria de racionalizar o uso dos ativos da União, dispondo para possíveis interessados, os bens que não atendam às necessidades da administração pública. O intuito é evitar o abandono dos imóveis públicos e ajudar a alavancar o desenvolvimento socioeconômico dos locais onde esses imóveis estão localizados. Além da arrecadação com os leilões, os imóveis deixam de ser onerosos para os cofres públicos”. Lucimara Tavares também pontua que o Ministério da Economia tem um novo modelo de Proposta de Aquisição de Imóveis (PAI). “Com este mecanismo, qualquer pessoa, física ou jurídica, pode apresentar propostas de compra de imóveis da União. Aqui em Mato Grosso o leilão é coordenador pela Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União (SPU), vinculada ao Ministério da Economia. Queremos desburocratizar e dar transparência ao processo”, explica a superintendente. Os interessados podem visitar o imóvel em dias úteis mediante prévio agendamento, por meio do e-mail [email protected] . Já as ofertas devem ser enviadas eletronicamente, por meio do portal VendasGov, com o endereço eletrônico www.imoveis.economia.gov.br “No portal VendasGov estão disponíveis os editais, as fotos dos imóveis e outros detalhes. Como o processo é virtual, as ofertas podem ser apresentadas até as 14h e 59 minutos do dia da sessão pública. Entretanto, para ocorrer a validação, é necessário anexar o comprovante de pagamento da caução, equivalente a 5% do valor do imóvel, que deverá ser efetivado na Caixa Econômica Federal, conforme edital. A oferta de maior valor vence a concorrência. Caso a proposta apresentada não seja a vencedora, a caução é integralmente devolvida. Para registrar as ofertas é necessário realizar o cadastro único no Portal GOV.BR, que possibilita acesso às páginas do governo federal”, detalha a superintendente. Confira os imóveis à venda: - Edital 114/2021 – Terreno com benfeitorias em Cuiabá-MT, Área com 3.492,95 m². Endereço: Rua Tenente Alcides Duarte, s/n, bairro Duque de Caxias. Preço mínimo: R$ 3.773.000,00 – Leilão dia 10/02/2022. - Edital 02/2022 – Item 1: Terreno em Alto Garças-MT, Área com 1.060 m². Endereço: Avenida 7 de Setembro, s/n, Lote esquina posto, bairro Centro. Preço mínimo: R$ 328.000,00 – Leilão dia 11/03/2022. - Edital 02/2022 – Item 2: Terreno em Alto Garças-MT, Área com 5.300 m². Endereço: Avenida 7 de Setembro, s/n, Lote esquina Rua Dr. Fernando Corrêa da Costa com Rua Ceará, bairro Centro. Preço mínimo: R$ 1.350.000,00 – Leilão dia 11/03/2022.

