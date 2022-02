Regional 02/02/2022 08:28 Gazeta Digital Assaltante invade casa de massagem em VG, faz 5 reféns, mas é morto a facadas Foto: Reprodução Jovem identificado como Anderson Deyvid da Silva Fernandes de Oliveira, 24, morreu na noite de terça-feira (1), após invadir uma casa de massagem tântrica, em Várzea Grande. Ele rendeu 3 mulheres e dois homens, mas as vítimas reagiram. Após uma luta corporal, ele chegou a ser baleado e esfaqueado, morrendo no Pronto-Socorro. De acordo com as informações apuradas pelo , o crime aconteceu por volta das 22h30, quando uma das vítimas conseguiu acionar a viatura da Polícia Militar para a ocorrência no bairro Jardim Aeroporto. Quando a equipe chegou, foi informada que as vítimas estavam na casa e foram surpreendidas pelo suspeito armado com um revólver calibre 38. Os 5 foram colocados dentro de um dos quartos, onde as ameaças foram feitas. Bastante violento, o assaltante pedia dinheiro e apontava arma para a cabeça das vítimas. Ele queria que o grupo fizesse transferências via pix. Enquanto isso passou a agredir uma das vítimas com chutes e coronhadas na cabeça. Um dos homens que estava refém, de 29 anos, reagiu e foi para cima do assaltante, entrando em luta corporal. O suspeito acabou disparando um tiro, que atingiu ele mesmo. Mas ainda assim, continuou bastante agressivo. Outra refém, de 37 anos, conseguiu pegar uma faca e desferiu alguns golpes contra o assaltante, até perceber que a arma dele caiu no chão. Depois disso, o grupo saiu correndo da casa e pediu socorro à Polícia. Anderson estava na cama, ferido e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhado para o Pronto-Socorro de Várzea Grande. Mas, durante o registro do caso, a equipe médica informou que ele não resistiu e acabou morrendo. Segundo a PM, Anderson tinha ao menos 6 passagens criminais por diversos delitos. Ele também fazia uso de tornozeleira eletrônica, mas tinha rompido. Vítimas foram levadas para a Central de Flagrantes e a Delegacia de Homicídios vai conduzir o caso.

