Emanuely Sousa, de 22 anos, seria a mulher que filma o momento em que Gediano Silva é decapitado em Lucas do Rio Verde.

Emanuely Sousa, de 22 anos, utilizou seu perfil no Instagram nesta terça-feira (01), para "zombar" das Forças de Segurança do Estado de Mato Grosso e dizer que não está preocupada em ser presa. Ela é apontada pela Polícia Civil como a mulher que filmou e ajudou na execução de Gediano Silva, de 19 anos, em Lucas do Rio Verde (354 km de Cuiabá). A gravação feita mostra a vítima sendo decapitada.

Gediano foi morto na noite do último dia 25, com vários golpes de faca e ainda teve a cabeça arrancada do corpo. A motivação do crime estaria relacionada ao tráfico de drogas. Na postagem ela responde a um seguidor que afirma que ela “está com o rabo entre as pernas com medo de ser presa”.

Ela respondeu com um pequeno vídeo onde mostra seu rosto e escrito a seguinte frase: “Olha minha preocupação”. Conhecida como “Princesinha Macabra”, a jovem está sendo procurada pela polícia. Outros dois participantes da execução também estão foragidos, mas as identidades deles não foram reveladas.

Os acusados, seriam integrantes da facção Comando Vermelho (CV-MT).

De acordo com as investigações, Gediano teve a morte decretada por ter comprado droga de outra pessoa, que não era da facção. Com isso, ele foi levado até uma região de mata às margens do Rio Piranhas, onde foi morto. O corpo dele foi jogado no rio com as mãos e pés amarrados. Já a cabeça, foi colocada em um saco de lixo e jogada ao lado de um contêiner no bairro Veneza.