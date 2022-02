Regional 03/02/2022 05:42 Gazeta Digital Operação da PF desarticula grupo de golpistas que causou mais de R$ 600 mil de prejuízo à Caixa de MT Polícia Federal de Barra do Garças (508 km ao Leste de Cuiabá), deflagrou na manhã desta quarta-feira (2) a Operação Mimetismo, que tem como objetivo reprimir a atuação de uma quadrilha responsável em aplicar golpes por meio de empréstimos consignados na Caixa Econômica Federal que ultrapassam o valor de R$ 600 mil. De acordo com as informações do órgão, 4 mandados de busca e apreensão foram expedidos pela Vara Federal e Criminal da cidade, sendo cumpridos nas cidades de Pontal do Araguaia e Novo Santo Antônio. Empresas de correspondência bancária utilizada na prática do crime também tiveram a suspensão temporária das atividades determinadas pela Justiça. Denúncia A investigação começou após a PF receber uma denúncia da Prefeitura de Novo Santo Antônio, informando sobre a existência de 14 contratos consignados em nome de pessoas que nunca integraram o quadro de servidores municipais. Consta ainda que, na Caixa, até o momento, o valor do prejuízo é ultrapassa a quantia de R$ 600 mil. Os investigados vão responder por inserção de dados falsos em sistema de informação e estelionato. As penas podem somar até 20 anos de reclusão.

