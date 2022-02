Regional 03/02/2022 07:32 PM prende membro de organização criminosa com tabletes e 103 porções de cocaína Com a apreensão do material encontrado pela PM, o prejuízo estimado ao crime organizado é de R$ 400 mil - Foto por: PMMT Equipes da Agência Regional de Inteligência (ARI) e da Companhia de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (Raio) prenderam um homem de 36 anos por tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de arma de fogo, na noite desta terça-feira (01.02), em Sinop. Com o suspeito foram apreendidos tabletes de substância análoga à cocaína e maconha, 103 porções de cocaína prontas para comercialização, além de um revólver e munições. Por volta de 20h50, a equipe do Raio foi ao bairro Jardim das Nações, após ser informada pela equipe de inteligência, que um suspeito de ser membro de uma organização criminosa, estava na região distribuindo entorpecentes em um veículo Honda Civic de cor preta. No local, os policiais realizaram abordagem ao homem e encontraram um tablete de substância análoga à cocaína dentro do veículo. O suspeito recebeu voz de prisão e, questionado sobre o tráfico de drogas, relatou que apenas guardava os entorpecentes a mando de uma organização criminosa e que em sua residência havia mais quantidades. Os policiais se deslocaram para o endereço informado e, após varreduras, localizaram mais três tabletes de cocaína, além de meio tablete, uma porção grande e outras 103 porções prontas para comercialização, da mesma droga; três porções de substância análoga a maconha; balanças de precisão e equipamentos para o tráfico. No local, ainda foram encontrados a quantia de R$ 300,00 em dinheiro e US$ 30,00 dólares, e um revólver calibre .357 e 19 munições intactas. Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma e foi encaminhado para a Delegacia de Sinop para o registro da ocorrência e demais providências do caso. Com a apreensão de todo o material encontrado, o prejuízo estimado ao crime organizado é de R$ 400 mil

