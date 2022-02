Quatro trabalhadores da construção civil foram mortos porque, supostamente, pertenceriam a outro grupo criminoso, o que nãos e comprovou até o momento

Duas pessoas envolvidas em uma chacina ocorrida em Sinop, foram presas pela Polícia Civil no decorrer da investigação que apura o quádruplo homicídio ocorrido no mês de deembro, no município. Foram presos um homem, no distrito de Americana do Norte, em Porto do Gaúchos e uma mulher em Sinop.

Conforme a investigação realizada pela Divisão de Homicídios da Delegacia de Sinop, quatro homens encapuzados chegaram a uma residência no bairro Adriano Leitão, na noite de 16 de dezembro, selecionaram as vítimas e dispararam contra quatro pessoas que, conforme a apuração, seria os alvos da execução.

As vítimas foram identificadas como Laurielson França Souza, 30 anos; Rubenilson de Jesus Silva Monteiro, 38 anos; Emerson Renaio Ribeiro Pereira, 22 anos e Bruno Beche Barcia Sousa, 23 anos. Todos eram naturais do estado do Maranhão e estavam tabalhando em Sinop na área da construção civil.

Alvos certos e compra de capuzes

Os investigadores apuraram ainda que na casa haviam outras pessoas, entre elas, mulheres e crianças. Os atiradores entraram na casa e escolheram os alvos, com base em imagens de celulares e que, supostamente, pertenceriam a uma facção com atuação em São Paulo. Um adulto conseguiu se esconder dos disparos, se abrigando debaixo de uma cama.

Durante a apuração para esclarecer a chacina, os investigadores da Delegacia de Sinop constataram que o veículo utilizado para a fuga dos criminosos foi uma camionete modelo Hillux. Após troca de informações com a Polícia Militar, foi possível chegar à identificação do veículo e também do condutor.

Os policiais civis levantaram que no dia do crime, uma mulher foi a duas lojas em Sinop e comprou quatro capuzes, que foram utilizados pelos criminosos que realizaram os disparos.

Prisões

Na quarta-feira (02.02), o homem que conduziu a camionete foi preso no distrito de Americana do Norte, município de Porto dos Gaúchos. O motorista confirmou que deu carona para os atiradores.

A camionete que ele dirigiu foi apreendida também na quarta-feira, em uma funilaria mecânica, em Sinop. O suspeito tentou se desfazer do veículo depois de saber que poderia ter imagens gravadas da camionete após o crime. Assim, colocou a Hillux em uma oficina para fazer a pintura e depois vender.

Já a mulher que comprou os capuzes foi presa na manhã desta quinta-feira (03.02), no Jardim das Oliveiras, em Sinop. Ela confirmou a compra dos acessórios, mas alegou que não sabia a finalizada e que comprou os capuzes a pedido de um integrante de uma facção criminosa, que está foragido por outros crimes. Os policiais identificaram que a suspeita fazia o recolhimento das vendas de entorpecentes nas biqueiras.

A investigação da Divisão de Homicídios continua para identificar os atiradores e não há indícios, até o momento, de que as vítimas pertenceriam a uma facção criminosa.