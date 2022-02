Regional 03/02/2022 16:05 Jovem com várias passagens policiais é assassinado em Colíder Foto: Divulgação Um jovem de 18 anos foi assassinado em Colíder, na noite desta quarta-feira (02). O crime ocorreu no bairro da Torre. O jovem foi alvejado com 4 tiros quando trafegava na avenida Isabel Martins Simone, por volta das 22h e morreu praticamente na hora. De acordo com a Polícia Militar, trata-se de Junior Silva de Oliveira, conhecido como “De Menor”, com várias passagens por tráfico, furto e roubo. Até o momento, ninguém sabe como o crime ocorreu e nenhum suspeito foi preso. A Polícia Civil foi acionada e isolou o local até a chegada da Politec.

