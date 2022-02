Regional 03/02/2022 16:30 COVID-19: Em apenas sete dias, Sorriso registrou mais de 1,5 mil novos casos Janeiro começou com preocupação para as equipes de saúde de todo o país – especificamente para quem atua no monitoramento de casos de covid-19. E os números mostram o porquê disso. Só em Sorriso, nos últimos sete dias foram registradas 1.523 novas situações. Um dado que assusta, já que demonstra um aumento de 1.952% em relação à primeira semana do ano, quando foram registrados 78 novos casos. Esses são os dados da 5ª Semana Epidemiológica de acompanhamento, registrados entre os dias 28 de janeiro a 3 de fevereiro. É o maior número de contaminações em uma semana desde o início do acompanhamento. No relatório de acompanhamento, é possível perceber que somente em 2020 houve o registro de tantos casos em uma única semana: no fim de junho, início de julho de 2020 foram registradas 779 novas situações em uma semana. Já em 2021, o maior número registrado foi de 437 novos casos entre os dias 06 e 10 de junho. Na semana passada foram 1.244 novos registros, saltando para os 1.523 nesta quinta-feira (03). O número, pontua o secretário de Saúde, Luís Fábio Marchioro, é preocupante. “O que nos alivia é saber que mesmo com tantos novos registros de casos ativos ainda assim estamos com um número reduzido de internações; hoje são seis internados, dois em UTIs e quatro em enfermarias. Para nós, esse é um reflexo direto das imunizações”, pontua. Hoje são 2.247 casos ativos no Município. Luís Fábio destaca que o “Governo do Estado já havia informado que esperava um número alto de infecções para essa semana. O que, infelizmente, se mostrou verídico. Na sexta-feira passada por exemplo, tivemos 283 novas situações só em Sorriso”, diz. “Aumentamos o número de médicos, horário de atendimento, estamos à disposição; mas claro que o nosso sonho é que a nossa população não necessite, que não fique doente. Precisamos frear a onda de novas infecções”, frisa. Imunização O imunizante – todas doses, isto é, 1ª, 2ª e também a dose de reforço; é aplicado de segunda a sexta-feira no Centro de Eventos Ari José Riedi no Rota do Sol e no PSF Nova Integração, no Novos Campos, das 7h30 às 11 horas pela manhã e à tarde das 13h30 às 16h30. Além disso, já foi liberado o agendamento para crianças em ordem decrescente de idade (11 a 6 anos neste momento) com as salas de vacina dos PSFs São Domingos e Jardim Primavera dedicadas exclusivamente a imunização do público infantil. Para agendar é só clicar aqui. Diariamente estão sendo disponibilizadas 200 vagas para a imunização infantil.

