Regional 03/02/2022 19:06 Suspeito com diversas passagens criminais revida contra policiais ao ser abordado na zona rural em Nova Bandeirantes Durante diligências na noite desta quarta-feira (02.02) para localizar um suspeito de diversos crimes na região de Nova Bandeirantes, policiais civis do município e da Divisão de Repressão a Entorpecentes da Delegacia de Alta Floresta sofreran disparo de arma de fogo do homem que estava em uma motocicleta. O suspeito transitava pela Estrada Arapongas, e veio de encontro às viaturas. As equipes deram sinais visuais e sonoros de abordagem e ao descer dos veículos, os policiais perceberam que o suspeito reduziu a velocidade da motocicleta e sacou uma arma, disparando contra os policiais. Diante da ação, a equipe necessitou fazer disparos contra o homem de 25 anos, que foi socorrido imediatamente ao hospital de Nova Bandeirantes com vida, mas foi a óbito horas depois. Ao checar as informações, os investigadores constataram que o suspeito possuía diversos registros criminais, entre eles homicídio, trafico, porte ilegal de arma de fogo, ameaça e furto. Ele era ligado a uma facção criminosa, onde era responsável por castigos físicos e cobranças. Contra ele também havia um mandado de prisão decretado pela Justiça por homicídio. Em busca pessoal, foram encontrados em uma mochila que estava com o suspeito uma porção grande de smaconha, aparelhos celulares, quase 600,00 em espécie, notas promissórias de cobrança e um revólver calibre 38 com munições.

