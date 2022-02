Regional 03/02/2022 19:27 G1MT Pais fazem protesto contra passaporte da vacina para crianças em Rondonópolis (MT) O Comitê Gestor de Crise anunciou a comprovação como critério para os alunos voltarem a circular pelas dependências das escolas municipais. Um grupo de pais protestaram, na tarde desta quinta-feira (3), contra a obrigatoriedade do comprovante de vacinação para as crianças retornarem às aulas presenciais, em Rondonópolis, a 219 km de Cuiabá. O Comitê Gestor de Crise anunciou a comprovação como critério para os alunos voltarem a circular pelas dependências dos colégios municipais. A Prefeitura de Rondonópolis publicou um decreto estipulando que as crianças com mais de 6 anos precisam comprovar a imunização contra a Covid-19. A única exceção é para as crianças que, por algum motivo de saúde, não podem tomar as doses. A Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis disse ainda que estuda levar a vacinação para dentro das escolas nos próximos dias. Até essa segunda (31), 2.418 crianças foram imunizadas, sendo que o público alvo passa de 24 mil crianças, ou seja, menos de 10% das crianças foram vacinadas contra a Covid-19. Baixa procura A Prefeitura de Cuiabá deu início a vacinação para o público em geral sem comorbidades, entre 5 e 11 anos. Havia expectativa de que a procura seria grande, mas com a baixa demanda, a administração local ampliou os pontos de vacinação para 10 unidades, com atendimento de segunda a sexta-feira. O agendamento da aplicação das doses pode ser feito pelo site da prefeitura, assim como nos demais municípios.

