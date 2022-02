Regional 04/02/2022 10:18 Nortão Online Colider: Carro bate em carreta durante ultrapassagem na MT - 320 Foto: Divulgação Uma colisão violenta ocorreu na noite desta sexta-feira, na MT-320, próximo ao Túnel Motel, em Colíder. Um VW Golf e uma carreta Iveco Straus, que seguiam em sentido oposto, acabaram se chocando. O carreteiro informou que ainda tentou tirar para evitar a colisão, mas o Golf acabou acertando na parte do tanque da carreta. O condutor do Golf sofreu alguns ferimentos e foi conduzido ao hospital regional de Colíder. De acordo com a Via Brasil, ele retornou posteriormente ao local do acidente, bastante abalado. Não houve necessidade de interdição da pista. A Guarda Municipal de Trânsito auxiliou na sinalização e registrou a ocorrência.

