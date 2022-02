Regional 04/02/2022 14:34 Redação I Nativa News Confusão termina em homicídio em assentamento de Nova Bandeirantes; suspeito detido O crime de homicídio foi registrado na região do Assentamento Comunidade 35, no município de Nova Bandeirantes, na noite desta quinta-feira (03), um suspeito foi detido. A equipe de plantão da Polícia Judiciária Civil foi acionada e se deslocou junto com militares da PM até o endereço informado em denuncia, cerca de 130 Km do núcleo urbano do município. No local foi constatado que a vítima, identificada como Claudinei Ferreira da Silva, se encontrava caído já sem vida com perfurações de arma de fogo, nas proximidades de um mercado local, que teria sido o palco de uma confusão.

De acordo com informações repassadas à redação do site Nativa News, o crime teria acontecido dentro do estabelecimento comercial com as portas abertas, sendo o proprietário o principal suspeito do crime. Durante a operação os policiais encontraram o estabelecimento de portas abertas, onde foi feita a apreensão de um revólver calibre 22 com 12 munições.

O caso segue sendo investigado.

