O juiz Hugo José Freitas da Silva, da 1ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde, converteu prisão em flagrante em prisão preventiva e determinou a quebra de sigilo dos dados armazenados em aparelhos eletrônicos apreendidos com Nithiely Catarina Day Souza, conhecida como princesinha macabra. Decisão é desta sexta-feira (4).

Ainda segundo os autos, requerimento da defesa, pela concessão de liberdade provisória com fixação de medidas cautelares diversas da prisão, foi rejeitado. A quebra de sigilo atingirá aparelho celular de marca Samsung e outro aparelho, da marca Apple.



Nithiely, de 19 anos é acusada de gravar e dar ordens durante a execução do jovem Gediano Aparecido da Silva, 19, que teve a cabeça decapitada e jogada dentro de um container em Lucas do Rio Verde.



A polícia prendeu Nithiely no mesmo dia em que a jovem apareceu nas redes sociais debochando do fato de estar sendo procurada pela polícia. Em uma publicação em sua página pessoal, a "Princesinha Macabra" foi questionada sobre a sua participação no crime. “Tá com rabo entre as pernas com medo de ser presa”, falou um de seus seguidores. Pouco depois ela respondeu: “Olha a minha preocupação”.