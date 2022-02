Regional 05/02/2022 06:53 Lucas do Rio Verde: Forças policiais apreendem dez quilos de entorpecentes durante investigação sobre homicídio de jovem Um casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas em uma residência no Setor Industrial. Foto: Divulgação Dez quilos de maconha e de pasta base de cocaína foram apreendidos pelas forças policiais na manhã desta sexta-feira (04.02), em Lucas do Rio Verde, durante diligências contínuas para apurar um homicídio ocorrido na semana passada na cidade. Um casal, ambos com 25 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas em uma residência no Setor Industrial. A ação conjunta foi coordenada pela Delegacia de Lucas do Rio Verde, com apoio da Gerência de Operações Especiais da Polícia Civil e da Polícia Militar do município. O delegado Eugênio Rudy Jr. explica que a equipe está investigando e checando diversas informações para apurar se uma das pessoas presas tem algum envolvimento com o homicídio de Gediano Aparecido da Silva, 19 anos, morto na semana passada em Lucas do Rio Verde, de forma brutal. O jovem teve a cabeça decepada do corpo e foi colocada em um saco de lixo e deixada em um ponto da cidade. O tronco foi jogado em um rio, a 15 quilômetros de Lucas. Prisões Na quarta-feira, as forças policiais, prenderam uma jovem de 19 anos, investigada por envolvimento no homicídio de Gediano. Ela foi localizada em uma residência, no bairro Alvorada, em Lucas do Rio Verde, utilizada como ponto de tráfico de drogas. Após monitoramento contínuo da equipe de investigação, que identificou a suspeita, os policiais civis prenderam a mulher em flagrante por tráfico de drogas e em cumprimento ao mandado pelo homicídio qualificado. Na noite de 26 de janeiro, policiais civis e militares localizaram e prenderam o principal envolvido no crime, um homem de 21 anos. Com ele, foi encontrado o veículo Gol e uma arma que, provavelmente, foi usada para cometer o crime. No veículo foram encontrados vestígios de sangue humano. O suspeito foi autuado pelo homicídio qualificado e também identificado como autor de um segundo crime, uma tentativa de homicídio ocorrida no dia 24 de janeiro, contra um adolescente, no bairro Rio Verde. O delegado responsável pela investigação, Marcello Henrique Maidame, destaca que todas as forças de segurança estão empenhadas para esclarecer e dar a resposta necessária aos delitos ocorridos a mando de uma facção criminosa, a exemplo do homicídio ocorrido. “Todos os policiais de Lucas do Rio Verde se empenharam nas diligências para esclarecer esse homicídio que chocou a cidade pela forma bárbara. A investigação continua para chegar aos outros envolvidos no crime, que já estão identificados”, explicou o delegado.

