Regional 05/02/2022 10:04 Gazeta Digital Bandidos roubam caminhonete de Fávaro na sede do PSD O senador Carlos Fávaro (PSD) teve sua caminhonete roubada - modelo Amarok de cor branca - na madrugada deste sábado (5) em frente à sede do PSD, no bairro Santa Rosa, em Cuiabá. Segundo informações da assessoria de imprensa do parlamentar, o assalto teria ocorrido por volta de 1 hora da manhã. O senador estava no escritório e só se deu conta que o veículo não estava mais no estacionamento quando foi retirar o carro para ir para casa. Não há informação de quantos assaltantes participaram da ação. Assalto em 2018 Em 2018, durante a campanha ao senado de Mato Grosso, Fávaro também foi vítima de roubo parecido. À época, bandidos renderam o motorista do senador e levaram uma caminhonete SW4 enquanto ele participava de uma sabatina de um site de notícias em Cuiabá.

