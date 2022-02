Regional 05/02/2022 10:16 José Vieira do Nascimento - Jornal MT Norte Nova Bandeirantes: Prefeito lança obra de escola no distrito de Japuranã com investimento R$ 2,6 milhões César Augusto fez o lançamento da Pedra Fundamental para o início da construção da Escola Municipal José Luiz Cândido Foto: Divulgação O prefeito de Nova Bandeirantes, César Augusto Perigo (MDB) ao lado do vice-prefeito José Sidnei de Souza, o colonizador de Japuranã, Leonar Dallagnol, e também com a presença de vereadores e profissionais da Educação, na quarta-feira, 2, fez o lançamento da Pedra Fundamental e deu a ordem de serviço para o início da construção da Escola Municipal José Luiz Cândido no distrito de Japuranã. O investimento é de R$ 2.627.784,35 e a futura escola será em padrão de excelência, com um projeto moderno, que trará conforto e qualidade na Educação Municipal. A escola é para atender a comunidade escolar do distrito de Japuranã. O prefeito falou, na cerimônia, da prioridade com que vem sendo tratada a Educação municipal em sua gestão. “No final de ano, rateamos R$ 1 milhão e 800 mil entre a categoria e iniciamos a reforma das escolas da Paraíso do Norte, da Três Cinco, a de Educação Infantil em Nova Bandeirantes e estamos concluindo a Pingo de Gente, que será entregue à população ainda esta semana. A obra da Escola, José Luiz Cândido, é o maior investimento da prefeitura municipal de Nova Bandeirantes, com recursos próprios. A escola deve ser concluída em um ano. Piso - César Perigo também afirmou que quer abrir diálogo com os profissionais da Educação, sobre o novo piso nacional da categoria. César Augusto fez o lançamento da Pedra Fundamental para o início da construção da Escola Municipal José Luiz Cândido “Analisamos um contexto a nível nacional e há divergências entre o governo Federal, Governo Estadual e Municípios. Uns falam que é para pagar, outros falam que não. Mas vamos fazer de tudo para pagar sim! Vamos conversar com o secretário de Educação, Finanças e contador, mas o que é de vocês, é compromisso de nossa gestão e vamos chegar num acordo e pagar. Não só o piso, mas o transporte escolar, a merenda, a bonificação profissional e a qualidade de ensino, assim como cursos de qualificação e a estrutura das escolas”, assegurou o prefeito.

