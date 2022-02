Regional 05/02/2022 14:46 www.estadaomatogrosso.com.br REINCIDENTE: 'Princesinha Macabra' já foi presa por dançar nua na rua A jovem Nithiely Catarina Day Souza, 19 anos, conhecida como "princesinha macabra", e acusada de ordenar a decapitação de um jovem em Lucas do Rio Verde (332 km de Cuiabá) já é conhecida da polícia. A jovem foi presa em maio de 2021 por dançar nua com uma amiga no em frente a boate Tequila no bairro Bela Vista, no município de Sorriso (398 km de Cuiabá). As cenas delas dançando foram gravadas por populares que passavam pela região. A polícia foi até o local logo após receber a denúncia. Ao ser questionada sobre o fato de estar dançando pelada, Nithiely contou aos policiais que morava em um apartamento atrás da boate e que estaria no local com uma amiga e um homem denominado "Juliano", ingerindo bebida alcoólica. A época dos fatos, Nithiely contou aos policiais que as duas estavam bêbadas e que não se importaram em sair peladas. Ela negou que tivesse consumido drogas no dia. Em outubro, ela e a amiga foram condenadas a pagar o valor de R$ 550 pelo crime de ato obsceno, podendo ser parcelado em até cinco vezes, mas o valor não foi quitado.

Voltar + Regional