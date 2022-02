Regional 06/02/2022 07:19 Gazeta Digital BUSCA LEVOU 10 HORAS: Trabalhador rural em Nova Mutum cai em silo e morre soterrado por soja Foto: Divulgação O trabalhador de uma fazenda de Nova Mutum (264 km ao Norte) morreu soterrado por grãos, neste sábado (5). O Corpo de Bombeiros trabalhou por horas para remover o homem, mas quando conseguiu ele já estava sem vida. Segundo informações, o homem trabalhava na manutenção de tudo de escoamento quando caiu em meio aos graõs.

Colegas viram o ocorrido e logo acionaram o socorro. Por volta das 7h30 uma equipe foi até a fazenda situada no Distrito Ranchão. Os socorristas ainda conseguiram contato com a vítima soterrada e os trabalhos de remoção começaram por volta das 9h30. Uma segunda viatura com bombeiros foi encaminhada ao endereço. De acordo com os bombeiros, com auxílio de vários funcionários da fazenda foram criados pontos de acesso nas laterais do silo pra acelerar o processo de retirada da soja e para que fosse possível o acesso à vítima. Também foram disponibilizados dois sugadores para a retirada da soja de dentro do silo. Por volta das 17h30 a vítima foi retirarada do local, contudo já estava sem vida. Médico socorrista atestou ausência de sinais vitais quando o trabalhador por resgatado. Polícia Militar, Centro Integrado de Operações Aéreas (Coipaer), médico e enfermeiro atuaram na remoçao. A perícia Oficiaol e Identificação Técnica (Politec) realizou os procedimento no local e o caso será apurado pela Polícia Civil.

