Regional 06/02/2022 13:44 G1MT Sorriso: Mãe suspeita de abandonar bebê para ir à festa tem ‘surto’ com a chegada da polícia Policiais e bombeiros encontraram um bebê de 1 mês, uma menina de 2 anos e um menino de 3 anos chorando trancados em casa. Durante o resgate, a mãe chegou no local e tentou impedir que as crianças fossem levadas. Uma mãe de 23 anos suspeita de abandonar os três filhos em casa no Bairro São Mateus, em Sorriso, no norte do estado, teve um ‘surto’ após chegar na residência e encontrar equipes da polícia e Corpo de Bombeiros fazendo o resgate dos menores, na madrugada deste domingo (6). Ela foi internada em um hospital. Na casa, foram encontradas três crianças, sendo um bebê de 1 mês, uma menina de 2 anos e um menino de 3 anos. Vizinhos relataram à polícia que a suspeita sempre deixa os filhos trancados em casa para sair para festas durante a noite. Nesta madrugada, conforme o boletim de ocorrência, as testemunhas ouviram o choro das crianças durante a madrugada e acionaram os bombeiros e a Polícia Militar. No local, os militares abriram a porta para acalmar e retirar as crianças do local. No entanto, no momento do atendimento, a mãe chegou na residência e começou a gritar dizendo que se mataria se os filhos fossem levados. De acordo com a polícia, a mulher pegou uma faca e teve um pequeno corte nos pés na hora do surto. A suspeita foi imobilizada e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde foi sedada. A polícia informou que ainda não foi possível encaminhar a mãe à delegacia para prestar esclarecimentos, pois ela precisou ficar internada devido ao estado de saúde. As crianças foram entregues para outros familiares que moram na cidade. A Polícia Civil de Sorriso investiga o caso.

