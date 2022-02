Regional 06/02/2022 16:10 Top news Homem mata desafeto com um tiro na cabeça em fazenda de Aripuanã Um homem de 39 anos foi morto com um disparo de arma de fogo na cabeça nesta sexta-feira, dia 04, em uma fazenda no município de Aripuanã, MT. O suspeito foi preso logo em seguida após ser amarrado no local por testemunhas que acionaram a polícia.

De acordo com informações apuradas, três pessoas estavam ingerindo bebidas alcóolicas sendo que uma delas se ausentou para buscar um carregador de celular, e ao voltar encontrou o senhor Neuva Francisco Cardoso, de 39 anos, caído sobre a cama, e ao questionar com o outro rapaz que havia ficado no local ele disse que não sabia de nada e continuou tomando pinga sentando em um banco debruçado em uma mesa.

Bastante receoso, a testemunha que havia se ausentado antes, foi até uma fazenda vizinha e relatou o acontecido, para o fazendeiro vizinho que acionou a polícia e foi para a fazenda acompanhado da testemunha, e lá chegando encontraram o suspeito José Luiz Dos Santos de 42 anos, que mesmo embriagado, tentava evadir-se do local com uma motocicleta, sendo contido e amarrado em um palanque da varanda da residência até a chegada da polícia civil.

A Polícia Judiciária Civil acionou a Associação Ministério Da Esperança De Aripuanã (AMEA) que após a realização dos trabalhos periciais, fizeram a remoção do corpo da vítima a cidade de Aripuanã para realização do exame de necropsia.

Mesmo com um histórico de desavenças por onde trabalhou, o proprietário da fazenda acabou o contratando o suspeito ao alegar que estava passando por dificuldades (fome). No local do homicídio foi encontrado uma espingarda calibre 22 com três munições, sendo apreendida e encaminhada juntamente com o suspeito para a delegacia municipal da cidade de Aripuanã, para o flagrante e investigações.

