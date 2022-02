Regional 07/02/2022 09:23 portal sorriso Sorriso: Temporal destrói barracão e gera prejuízo de R$ 200 mil Foto: portal sorriso Ventos fortes ocasionados pela forte chuva que atingiu Sorriso, neste domingo, destruíram um barracão, que fica na rua Olacyr de Moraes, no bairro Eldourado, em Sorriso. O telhado foi arrancado e um carro foi atingido pelos destroços, mas ninguém ficou ferido. O local era usado para guardar materiais de construção, de uma casa que estava sendo construída ao lado.

O proprietário do local, Leonidio Pereira, estima um prejuízo superior a R$ 200 mil. Segundo ele, o barracão havia sido coberto há quatro meses. "O vento levantou o telhado e não teve o que fazer. Corremos para dentro do ônibus e nos abrigamos lá. Foi tudo rápido, em questão de minutos". A Defesa Civil foi acionada e esteve no local. Conforme o coordenador, Roberto dos Santos, um relatório será confeccionado, e ainda será verificada a possível necessidade de perícia. "Não tinha alerta de vendaval. Graças a Deus, foi só danos materiais".

