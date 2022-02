Desembargador diz que medida contraria medidas de combate a pandemia do mundo

O desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), Rui Ramos Ribeiro, suspendeu uma lei do município de Matupá (694 KM de Cuiabá), que proibia a exigência do comprovante de vacinação do novo coronavírus (Covid-19) no comércio. Rui Ramos atendeu o pedido liminar do Procurador-Geral de Justiça de Mato Grosso, José Antônio Borges, que apontou a inconstitucionalidade do dispositivo legal. A decisão é da última sexta-feira (4).

De acordo com o Procurador-Geral de Justiça, a Lei Municipal nº 1.252/2021 prejudica os esforços realizados pelo poder público no combate ao Covid-19, além de interferir na Secretaria Municipal de Saúde de Matupá, que deveria implementar medidas de contenção do vírus. Na avaliação de José Antônio Borges, a Lei Municipal também viola o princípio da separação dos poderes, previsto na Constituição.

O desembargador Rui Ramos, que ficou 55 dias internado num hospital particular de São Paulo (SP) no ano passado, em tratamento contra o Covid-19, lembrou que a vacinação é uma condição “essencial” para o enfrentamento da pandemia.

“A enfermidade por Covid-19 mostrou-se altamente contagiosa e é responsável, no Brasil, pela impressionante cifra que ultrapassa 600.000 mortes. As pesquisas disponíveis indicam que a vacinação é uma medida essencial para reduzir o contágio por Covid-19, para minimizar a carga viral e assegurar maior resiliência aos infectados”, lembrou o desembargador.

Rui Ramos esclareceu ainda que o próprio Supremo Tribunal Federal (STF) já definiu que são legítimas as medidas tomadas pelo poder público que induzem à vacinação – como a restrição de acesso a locais sem o comprovante da imunização, por exemplo. “Ao vedar a adoção de medidas administrativas de combate à pandemia (exigência de apresentação de comprovante de vacinação contra a COVID-19), contraria todos os esforços tomados até o presente momento para o enfrentamento desta Pandemia Global, bem como adentra indevidamente nas atribuições da Secretaria Municipal de Matupá/MT, órgão do Executivo legitimado a disciplinar a questão envolvendo a tomada de ações de vigilância epidemiológica e sanitária de combate à Covid-19”, concluiu o magistrado.

A decisão será analisada pelo Órgão Especial do TJMT, que poderá confirmar ou derrubar a liminar. Até a última sexta-feira (4), Mato Grosso somava 648.766 casos de Covid-19, com 14.389 óbitos.