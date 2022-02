Regional 07/02/2022 16:34 Só Notícias/Kelvin Ramirez (foto: reprodução) Sinop: carreta atinge cabos de energia elétrica, derruba poste e deixa bairro sem energia Foto: Divulgação Uma carreta transportando uma trator atingiu, neste final de semana, cabos do poste da rede de energia elétrica, na rua das Juremas, com Samambaias, no Jardim Jacarandás. Também derrubou o poste, deixando parte do bairro sem energia elétrica, que só foi reestabelecida no início da noite. Ao Só Notícias, um sargento do Corpo de Bombeiros informou que foi feito apenas um isolamento do local por medidas de segurança e relatou que nenhum cabo energizado ficou sobre a máquina apenas de telefonia. Não houve feridos e nenhum dano em veículos que estavam na rua. Uma equipe da concessionária de energia foi até o local e conseguiu reestabelecer a energia por volta das 19h30.

