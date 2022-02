Regional 07/02/2022 17:36 G1MT Ônibus que transportava 40 funcionários de empresa de alimentos pega fogo MT-240 em Diamantino Foto: Divulgação Um ônibus que transportava funcionários de uma empresa de alimentos em Diamantino, a km de Cuiabá, pegou fogo quando passava pela MT-240, na manhã nesta segunda-feira (7). Cerca de 40 pessoas estavam no veículo no momento do acidente, mas ninguém ficou ferido. De acordo com a Polícia Militar, o fogo foi controlado por pessoas que moram na região, pois o Corpo de Bombeiros mais próximo do local do acidente fica a 110 quilômetros. Uma ambulância do município de Diamantino foi enviada até o local para dar apoio aos passageiros. Incêndio começou na parte traseira do veículo e se espalhou — Foto: Divulgação A empresa responsável pelo ônibus informou que vai retirar o veículo queimado ainda nesta segunda-feira. Ainda não se sabe o que causou esse acidente. O trânsito ficou parado durante um tempo, mas depois que as chamas foram controladas o fluxo seguiu normalmente pela rodovia.

