Saúde 10/02/2022 18:52 MT registra 17 mortes e 4.010 casos de covid-19 Nas últimas 24 horas, 17 pessoas morreram em decorrência da covid-19 em Mato Grosso, chegando ao total de 14.495 vítimas da doença desde o início da pandemia. O número de pessoas que testaram positivo de ontem pra hoje foi de 4.010, cujo total chega a 668.864. Os dados são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado de Saúde (SES), nesta quinta-feira, 10 de fevereiro, atualizado às 14h30. Em relação à internação em leitos, 288 pessoas estão em internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Destas, 222 estão em leitos pactuados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), cuja ocupação é de 77,89%. Outros 66 pacientes adultos estão em hospitais particulares. Dos 297 leitos pactuados, apenas 49 estão disponíveis para recebimento de novos pacientes em estado grave. Em relação às vagas pediátricas, Mato Grosso possui 10 leitos pactuados, dos quais 6 estão ocupados. Já em relação às enfermarias, o boletim informa que há 301 pessoas internadas, sendo 151 em leitos pactuados. Dos 16 hospitais regulamentados pelo SUS com UTI covid, três já não possuem nenhuma vaga; outros quatro estão em colapso, quando a ocupação atinge 90% ou mais; cinco estão com ocupação entre 70% e 87,50%; e uma com ocupação entre 50% a 40%. DADOS RESUMIDOS

- Casos confirmados: 668.864

- Recuperados: 627.475

- Em monitoramento: 25.977

