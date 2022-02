Cerca de 1.500 agentes comunitários de saúde, de combate às endemias e de vigilância ambiental iniciaram a segunda turma do curso em 24 de janeiro

A qualificação profissional é um importante passo na busca pela valorização salarial, além de promover ganhos pessoais na vida dos estudantes. Em Mato Grosso, cerca de 1.500 agentes comunitários de saúde, de combate às endemias e de vigilância ambiental, têm a oportunidade de alavancar a carreira, através do curso gratuito de formação profissional Técnico em Agente Comunitário de Saúde (TACS), com ênfase em Endemias. As aulas da segunda turma do curso gratuito iniciaram no dia 24 de janeiro passado.



Promovido pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), pioneira no país a oferecer esse tipo de qualificação de forma totalmente gratuita, o curso pretende melhorar não só a atuação desses profissionais nos municípios, mas também possibilitar adicional salarial pela ascensão na carreira desses servidores. É o que sugere a Câmara Setorial Temática (CST) que debate os assuntos da categoria na Assembleia, presidida pelo deputado Max Russi, atual presidente da Casa de Leis.



De acordo com o relator da CST dos Agentes, Carlos Eduardo dos Santos, as prefeituras podem criar um adicional de qualificação para os profissionais que se formarem como técnicos no estado. Um exemplo, cita o relator, é o que fez a Prefeitura da cidade de Porto Alegre do Norte, que acrescentou 25% ao salário base de cinco agentes, assim que concluíram o curso em 2021.