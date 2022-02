Saúde 16/02/2022 08:10 Em Sorriso, mais de 37 mil pessoas estão com esquema vacinal incompleto Relatório da Secretaria de Saúde de Sorriso (distante 420 km de Cuiabá) aponta que 39.736 pessoas estão com o esquema vacinal incompleto. Neste momento, o secretário de Saúde, Luís Fábio Marchioro, faz um apelo principalmente aos idosos para que tomem a dose de reforço. Secretário pontuou ainda que duas idosas de 83 e 76 anos, ambas sem nenhuma dose da vacina, tiveram que ser intubadas no fim de semana. "Infelizmente ainda encontramos idosos sem a imunização, não estamos aqui para julgar motivos, mas, sim para alertar que a vacina é uma grande aliada no combate à covid-19”, disse. Análise simples do boletim diário demonstra a eficácia do imunizante. Na segunda-feira (14), eram 1.724 pessoas positivas e 11 internadas, o que equivale a apenas 0,63% dos casos ativos. No dia 15 de fevereiro do ano passado, eram 690 casos ativos para 30 internados, ou seja, 4,37%. Ainda, conforme o boletim diário eram 1.034 casos a mais com 19 pessoas a menos internadas. “Esses dados são o reflexo direto da imunização”, diz o secretário. O pico de internações foi em 7 de agosto de 2021, quando foram 54 internados e 705 casos ativos – nessa data a maior parte da população ainda não havia recebido a primeira dose. De acordo com o relatório da Secretaria, mais de 39.736 pessoas estão com o esquema vacinal incompleto. Desse total, 14.962 tomaram a primeira dose, mas não retornaram para receber a segunda. E as outras 24.774 não procuraram pela dose de reforço Entre os 11 internados desta segunda-feira, 6 pessoas estavam em UTIs, duas delas sem nenhuma dose da vacina e 4 com o esquema vacinal incompleto. São mais cinco pessoas em enfermarias, 4 com esquema incompleto e apenas uma com esquema completo de imunização. “Dos 11 internados, apenas uma pessoa está com o esquema completo; 8 não voltaram para a dose de reforço e duas não receberam nenhuma dose, o que nos deixa ainda mais preocupados”, frisa Luís Fábio. O secretário detalha que entre os internados estão idosos que deveriam ter recebido a dose de reforço ainda em outubro. “Estão há 4 meses atrasados. A pandemia não tem hora para ir embora, continua presente e com muita capacidade para novas variantes”, diz. Locais de vacinação De segunda a sexta-feira as equipes estão no Centro de Eventos no Rota do Sol e no PSF Nova Integração, a Upinha da Zona Leste para imunizações do público com 12 anos ou mais. Pela manhã o atendimento é das 7h30 às 10h30 e à tarde das 13h30 às 16h30. No sábado os locais atendem das 7h30 às 11 horas. (Com informações da assessoria)

