Saúde 16/02/2022 17:00 MT bate novo recorde com mais de 7 mil casos de covid-19 em 24 horas Nas últimas 24 horas, 12 pessoas morreram em decorrência da covid-19 em Mato Grosso, chegando ao total de 14.598 vítimas da doença desde o início da pandemia. De ontem para hoje, 7.027 novos casos foram identificados, um triste recorde da pandemia. Ao Todo, 685.324 mato-grossenses já se infectaram pela doença. Os dados são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado de Saúde (SES), nesta quarta-feira, 16 de fevereiro, atualizado às 14h30. Com relação à internação em leitos, 268 pessoas estão internadas em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Destas, 185 estão em leitos pactuados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), dos quais 182 são adultos e 3 pediátricos. Outras 83 estão em hospitais particulares. Dos 293 leitos pactuados, 79 estão disponíveis para recebimento de novos pacientes em estado grave. A taxa de ocupação nos últimos dia tem caído e hoje é de 64,95% Em relação às vagas pediátricas, Mato Grosso possui 10 leitos pactuados, dos quais 3 permanecem ocupados. Já em relação às enfermarias, o boletim informa que há 221 pessoas internadas, sendo 112 em leitos pactuados. Outros 109 pacientes estão em enfermarias particulares. DADOS RESUMIDOS:

- Casos confirmados: 685.324 - Recuperados: 650.764 - Em monitoramento: 19.040

